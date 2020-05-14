Умерла Алла Мещерякова — квартирная хозяйка старшины Васкова из фильма «А зори здесь тихие»

Союз кинематографистов России на своем сайте опубликовал некролог в память об актрисе Алле Мещеряковой, которая стала известна благодаря роли квартирной хозяйки старшины Васкова Марии Никифоровны из картины «А зори здесь тихие». Актрисе, которая ушла из жизни, было 77 лет.

Отметим, что Алла Мещерякова начала сниматься в фильмах с 1964 года. Она сыграла, к примеру, роль Лены в картине «Страницы первой любви». Всего на ее счету работы в более чем восьмидесяти картинах.

В Союзе кинематографистов отметили, что смерть Мещеряковой наступила еще 11 мая. Когда и где состоятся похороны звезды — пока не известно.

Добавим, что супругом Аллы Мещеряковой является популярный режиссер-кинодокументалист Владимир Коновалов. В этом браке у нее родились двое детей — дочь Наталья и сын Федор.

Отметим, что в последние годы у Аллы Мещеряковой были проблемы со здоровьем. Она почти не появлялась на публике. Последней работой в кино звезды стал роль няни Ани Бирюковой в ленте «Оптимисты».