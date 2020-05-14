«Были вампирами»: Куценко нашел в архивах снимок времен работы на ТВ-6 с Кудрявцевой и Верником

Актер и музыкант Гоша Куценко в Instagram опубликовал снимок, датированный далеким 1996 годом. На фотографии он в компании телеведущий Леры Кудрявцевой, с которой в те годы вел одну из программ на канале ТВ-6. На заднем плане можно увидеть также молодого Игоря Верника.

«Я понял! В девяностых, на снимке 1996 год, мы все были вампирами! Интересно, а вампы тоже на самоизоляции? Или вышли на работу!» Гоша Куценко

Отметим, что в 1996 году Гоша Куценко первый раз стал отцом. У него родилась дочь Полина от популярной актрисы Марии Порошиной. Позже звезды расстались. Сейчас Куценко живет с фотомоделью Ириной Скриниченко, которая подарила ему двух дочерей – Женю и Светлану.

Кстати, к 1996 году стала мамой и Лера Кудрявцева. Ее сын Жан Ленюк появился на свет в 1990 году. С первым супругом, барабанщиком из группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком, она к тому моменту уже рассталась.