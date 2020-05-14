«Обожаем и гордимся!»: Татьяна Михалкова поделилась детскими снимками старшей дочери

Супруга известного режиссера Никиты Михалкова Татьяна в Instagram опубликовала детские снимки своей старшей дочери Анны. Популярной актрисе 14 мая исполнилось 46 лет. На кадрах можно увидеть совсем еще крохотную Аню Михалкову со своим отцом. Также на некоторых фотографиях она изображена со своей младшей сестрой Надей.

«Анюта, с днем рождения! Мы тебя любим, обожаем и гордимся!» Татьяна Михалкова

В комментариях поклонники пожелали счастья Анне Михалковой.

«С днем рождения! Побольше счастливых дней и радости», «С днем рождения! Очень талантливая Анюта», — написали фолловеры.

Отметим, что всего в звездной семье Михалковых трое детей. Младшая дочь звезд Надежда также стала известной актрисой. Пошел по стопам отца и сын Никиты и Татьяны Михалковых, Артем. Он актер и режиссер. Кроме того, у Никиты Сергеевича есть старший сын Степан, матерью которого является актриса Анастасия Вертинская. Степан — актер и ресторатор.

Что касается Анны Михалковой, то у нее сейчас уже у самой трое детей. Сыновья Андрей и Сергей, а также дочь Лидия. Мужем известной актрисы является предприниматель Альберт Баков.