«Мы познакомились в 14 лет»: Токарев отпраздновал с актрисой Гладунко золотую свадьбу

Актер и звезда картины «Два капитана», где он сыграл Саню Григорьева, Борис Токарев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, что отпраздновал со своей супругой, заслуженной артисткой России Людмилой Гладунко, золотую свадьбу.

«Кино мне подарило все в жизни. И самое главное, что на съемках картины «Где ты теперь, Максим?» я встретил свою будущую жену Людмилу. Мы были в общем-то тогда совсем еще детьми. Нам было лет по четырнадцать. Мы уже 50 лет вместе. А знакомы мы с ней больше 55 лет». Борис Токарев

Как сказал актер, поженились они уже после окончания института. «У нее был ухажер, намного старше меня, но я никого вокруг не замечал. Не видел просто конкурентов. Моя жена из кинематографической семьи. Она всегда на шаг впереди меня. Я ровняюсь на нее», — заметил Токарев.

Актер признался, что у него был страх, что он не оправдает ее надежд.