Сенчукова и Рыбин из-за безденежья решили продать свой теплоход

Как отметила певица, спроса на него пока нет.

Певица Наталья Сенчукова призналась, что они с супругом, музыкантом Виктором Рыбиным, решили продать свой теплоход. Всему виной безденежье, в которое они попали из-за пандемии.

Как отметила Наталья Сенчукова, в какой-то момент у них с мужем осталась всего 31 тысяча рублей на жизнь. В те непростые времена они купили три новые песни и остались с этой крохотной суммой. Правда, вскоре им поступили деньги на счета, поэтому они выкрутились. Но положение с деньгами все равно сейчас не самое лучшее.

«Мы смирились: будь что будет. Но даже речи нет о том, чтобы продать дом или машину. Только теплоход, но кому он в данный момент нужен». Наталья Сенчукова

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Наталья Сенчукова добавила, что культурно-развлекательная сфера, в которой они задействованы с Рыбиным и трудятся много лет, восстановится последней после эпидемии коронавируса. В то же время она понимает, что здоровье на данный момент важнее всего, сообщает «СтарХит».