Ольга Крутая поделилась семейным снимком с дочками, внучкой и любимым мужем

Как отметила супруга композитора, семья — это самое ценное, что есть у человека.

Жена известного российского композитора и музыканта Игоря Крутого, Ольга, в Instagram разместила снимок своей большой и дружной семьи. Как известно, у нее две дочери — Виктория и Александра. Виктория приходится композитору падчерицей. Это ребенок от прежних отношений нынешней жены Крутого.

Также на фотографии можно увидеть внучку композитора, Деми-Роуз, которой в этом году исполнится пять лет. Девочка сидит на плечах у своего знаменитого деда.

«Семья — это самое ценное, что у нас есть. Люблю, когда мы все вместе». Ольга Крутая

Отметим, что Ольга Крутая — вторая супруга музыканта, который очень много времени проводит со своими родными в США. Ранее он был женат на Елене Крутой. От этого брака в 1981 году на свет появился единственный сын композитора Николай. Кстати, у сына Игоря Крутого есть две дочери. Кристина появилась на свет в 2010 году, а Маргарита — в 2016-м.