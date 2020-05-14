Болезнь отца заставила принца Уильяма забыть о вражде с принцем Гарри

Отношения между внуками Ее Величества — принцем Гарри и принцем Уильямом — много лет являются натянутыми. И хотя в Букингемском дворце стараются обходить острую тему стороной, но ни для кого не секрет, что братья не являются близкими друзьями.

По некоторым данным, причиной разлада стала супруга младшего — американская актриса Меган Маркл. После женитьбы на ней в королевской семье произошел разлад. Но, по сообщениям британских СМИ, похоже, Уильям и Гарри смогли вновь найти точки соприкосновения.

Братья стали чаще общаться, и в отношениях наметилось потепление. Это произошло после сообщений о болезни принца Чарльза. В апреле отец Уильяма и Гарри подхватил коронавирус, но, к счастью, болезнь удалось победить.

«Сейчас с принцем Чарльзом все в порядке, но именно эта ситуация заставила братьев возобновить общение», — уверена королевский эксперт Кэти Николл.

Именно на ее рекомендациях основаны выводы, что вражда осталась позади, пишет сайт OA.

Недавно маленький Арчи — первенец принца Гарри — отмечал день рождения. И хотя праздничные мероприятия пришлось отменить из-за пандемии коронавируса, герцог и герцогиня Кембриджские поздравляли кроху с первым днем рождения, пишет сайт argumenti.ru.