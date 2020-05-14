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Гузеева поделилась рецептом запеченной свеклы с чесноком и кинзой от грузинской свекрови

Как отметила телеведущая, это блюдо произвело в свое время на нее огромное впечатление.

Гузеева поделилась рецептом запеченной свеклы с чесноком и кинзой от грузинской свекрови
Гузеева похвасталась грузинским рецептом/http://globallookpress.com/

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева в stories Instagram поделилась рецептом приготовления запеченной свеклы с чесноком и кинзой, а также различными приправами.

Запеченная свекла от Гузеевой. Фото
Лариса Гузеева поделилась грузинским рецептом. Фото: https://www.instagram.com/_larisa_guzeeva_/

Как отметила телеведущая, в свое время это блюдо, приготовленное специально для нее свекровью Далей, произвело на нее неизгладимое впечатление.

«Оно вызвало мое первое гастрономическое удивление Грузией. Рецепт очень простой. Берем молодой чеснок или какой хотите. Потом запекаем свеклу. Также ее можно отварить. Обязательно добавляем семена кинзы и соль. Ее можно заменить приправами. Потом добавляем винный уксус. Хотя можно и любой другой».

Лариса Гузеева

Далее Лариса Гузеева начала резать свеклу на кусочки.

«Раньше у меня была прекрасная фигурная овощерезка. Мне ее подарила Далечка, моя дорогая. Но она у меня куда-то пропала. Теперь пользуюсь какой-то дурацкой штукой. Это я — жертва рекламы. Всегда получаю не то, что заказываю. Но у меня все равно получилось красиво нарезать. Затем перемешиваем со свеклой толченые зерна кинзы. Добавляем соли и уксуса. Блюдо готово», — заметила Лариса Гузеева.

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ГрузияЛариса ГузееваЛариса Гузеева последние новостиПрограмма "Давай поженимся!"
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