Фетисов назвал «убитыми» некоторых российских фигуристок к восемнадцати годам

По его словам, уже в столь юном возрасте они «поковеркали» свою судьбу.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что возрастной ценз действительно сегодня волнует многих в фигурном катании. Некоторые эксперты небезосновательно считают, что фигуристкам не стоит в совсем юном возрасте выступать на чемпионатах мира и Европы.

Как отметил Фетисов, он совершенно искренне восхищен результатами юных российских фигуристок. В то же время он заострил внимание на их психологии.

«Иногда встречаешь их, а они просто «убитые» в возрасте 18–19 лет. И уже поковеркали свою судьбу. Для них это сложно».

Вячеслав Фетисов

По словам Вячеслава Фетисова, многие радуются победам российских девушек на международной арене. При этом, что происходит с теми из них, кто проигрывает, никто не волнуется. Чемпион отметил, что сам он в 18 лет неосознанно относился к своим победам. Ближе к сорока годам спортсмен стал воспринимать успехи совсем по-другому.

Фетисов добавил, что ему обидно, если талантливая девушка не может сделать определенное количество прыжков, то на ней уже все ставят крест, сообщает «Спорт-Экспресс».