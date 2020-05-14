Молчание-биткоины: хакеры заполучили личные данные Мадонны, Агилеры, Леди Гаги

Преступники взломали серверы юридической фирмы и теперь обещают слить в Сеть сведения о коммерческих делах звезд.

Кого не интересуют подробности финансового состояния мировых звезд? Сколько зарабатывает Леди Гага, какой гонорар получила за концертный тур Madame X певица Мадонна, за какую сумму выходит на сцену Элтон Джон и Барбра Стрейзанд: все это обещают обнародовать хакеры из группировки REvil.

В руках злоумышленников оказались важные сведения о мировых знаменитостях. Преступники смогли взломать внутренние системы крупной юридической фирмы Grubman Shire Meiselas & Sacks. Компания много лет работает в сфере медиа и развлечений, а ее клиентами значатся сотни медийных персон, в том числе вышеперечисленные.

Поэтому не удивительно, что выбор REvil пал именно на эту фирму. Украдено 756 гигабайт конфиденциальных данных, среди документов контракты, номера телефонов и частные переписки знаменитостей.

Хакерская группировка REvil уже не раз заявляла о себе. На их счету взлом HBO, Zoom и судебной системы Техаса. А с британской фирмы Travelex, которая зарабатывает на обмене валюты, потребовали крупные отступные. Чтобы данные клиентов не оказались в Сети, руководство фирмы выплатило выкуп — 2,3 миллиона долларов в биткоинах.

Видимо, от юридической фирмы тоже потребуют отступных. Page Six пишет, что речь идет о 21 миллионе долларов, которые необходимо выплатить в биткоинах. В противном случае вся конфиденциальная информация окажется достоянием общественности. Это будет ударом по деловой репутации Grubman Shire Meiselas & Sacks и вряд ли кто-то из знаменитостей в будущем решится на сотрудничество.

А чтобы юристы думали быстрее, хакеры уже обнародовали подробности контракта Мадонны за тур «Madame X», сообщает телеканал «360».

По предварительным данным, они имеют сведения о делах Леди Гаги, Ники Минаж, Мадонны, Брюса Спрингстина, Мэрайи Кери, Кристины Агилеры, Приянки Чопры, Джессики Симпсон, Элтон Джон и Барбра Стрейзанд. Последние двое следующие в очереди на разоблачение.

Пока компания никаких переговоров не ведет, а решением проблемы занимаются мировые эксперты в этой области. Бюро ФБР начало расследование, есть предположение, что преступники находятся в Восточной Европе, пишет сайт Радио «КП».