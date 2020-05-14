Елизавета Пескова рассказала, как проходит учеба в магистратуре МГИМО в условиях пандемии

Дочь Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, Елизавета в Instagram поделилась любопытными деталями того, как проходит учеба в магистратуре МГИМО в условиях пандемии.

Пары, как она отметила, как и прежде начинаются во второй половине дня. Либо с 14:30, либо с 16:00. Все занятия проходят на платформе Zoom.

«Мы делаем презентации, доклады, пишем эссе, аналитические записки и ведем дискуссии. Переход на удаленный формат никак не повлиял на ход лекций и семинаров. Даже дал возможность некоторым более скромным ребятам проявить себя». Елизавета Пескова

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Как отметила Пескова, был момент, когда к конференциям неожиданно подключались «нежданные гости». В итоге пришлось ввести код доступа, и проблема была устранена. Сессия, как она отметила, будет проходить в обычном формате. Только перед камерой. Также Пескова сказала, что многие студенты надеются получить автоматы по предметам, чтобы поскорее сдать сессию.