Переболевшая пневмонией Бабкина лишена возможности видеться с мужем и сыном

Концертный директор певицы Надежды Бабкиной Сергей Горох заявил, что после выписки из клиники, где его подопечная лежала с пневмонией, исполнительница соблюдает режим самоизоляции. К примеру, она не видится с мужем и сыном. За ней присматривает медсестра, которая помогала ей в палате. Впереди у Надежды Бабкиной длинный курс физиотерапии и восстановления.

«Аппетит хороший, настроение боевое, хотя она еще никогда не находилась так долго одна, вдали от людей, в разлуке с родными — даже с мужем и сыном общается теперь по телефону и скайпу». Сергей Горох

Как добавил Сергей Горох, Надежда Бабкина на связи с музыкантами своего коллектива. Недавно, к примеру, они записали поздравление для одного из каналов Великобритании. Репетируют пьесу, которую после пандемии покажут в театре.

Как отметил Сергей Горох, у его подопечной все же была двусторонняя пневмония, а не коронавирус, как многие сегодня пишут в прессе, сообщает портал wday.ru.

Отметим, что на протяжении нескольких дней Бабкина была в тяжелом состоянии. За супругу очень сильно переживал и ее молодой муж — музыкант и бизнесмен Евгений Гор. Позже он писал в соцсетях, что наконец-то весь этот кошмар с женой позади и он может выдохнуть. Сама звезда, надо признать, сильно похудела после болезни. При этом она буквально светится и полна оптимизма. Кстати, лечение встало ей в копеечку. Она потратила около двух миллионов рублей.