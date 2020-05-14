«Лучшая половинка»: девушка внука Пугачевой нежно поздравила его с днем рождения

Подруга Дени Байсарова Маша очень тепло и нежно поздравила своего избранника с днем рождения. Как известно, несколько дней назад внук примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой отметил праздник. Ему исполнилось 22 года. По этому поводу сына актрисы и певицы Кристины Орбакайте поздравляли многие знаменитости. В частности, на его страничке отметились супруг Аллы Пугачевой телеведущий Максим Галкин и поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров.

На, пожалуй, самые трогательные слова произнесла Маша. Видно, что девушка безумно влюблена во внука Аллы Пугачевой. Не исключено, что в этом союзе дело дойдет и до свадьбы.

«С днем рождения, мой Дени. Ты знаешь, как сильно я тебя люблю, моя лучшая половинка. Мне больше, чем повезло, что ты у меня есть. Будь самым-самым счастливым!» Подруга Дени Байсарова

Отметим, что Мария уже несколько лет учится во МГИМО. Среди увлечений девушки — конный спорт. Кстати, год назад Дени Байсаров со своей избранницей пожаловал на семидесятилетие бабушки. Примадонна одобрила его выбор.