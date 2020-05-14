Татьяна Навка появилась с новостями из больницы

Во вторник, 12 мая, стало известно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга, фигуристка Татьяна Навка, заразились коронавирусом.

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Супругов госпитализировали в клинику, хотя, как утверждает спортсменка, болезнь протекает у них не тяжело. Пара решила не оставаться дома, чтобы не заразить своих близких – совместную дочь Надю, наследницу Навки Сашу Жулину и маму Татьяны Раису Анатольевну.

Олимпийская чемпионка, все это время хранившая молчание, дала наконец-то весточку обеспокоенным поклонникам. В личном блоге звезда опубликовала две фотографии из клиники. На одной из них запечатлен букет из любимых цветов Навки пионов (видимо, подарил кто-то из близких).

А вот второй снимок более печальный, фигуристка сняла больничную стену с графиком изменения положения тела пациентов, чтобы не образовывалось пролежней. Очевидно, что далеко не всем удается просто перенести это заболевание. Сама Татьяна считает, что ей крупно повезло, ведь из заметных симптомов CoViD-19 у нее ярко проявилась лишь потеря обоняния.