Сергей Жигунов познакомил свою новую возлюбленную с мамой

Актер Сергей Жигунов старается не говорить про свою бывшую возлюбленную Анастасию Заворотнюк, а любое предложение СМИ прокомментировать ушедшие отношения воспринимает с раздражением. Видимо, вспоминать об этом любимому российскому «гардемарину» тяжело.

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Судя по всему, Настя оказалась для него совсем не проходным увлечением. Ради нее он когда-то бросил свою супругу Веру Новикову. Потом все-таки вернулся к ней. А теперь опять оставил. Уже не из-за «прекрасной няни», а ради ее «копии» — Виктории Ворожбит. В настоящий момент пара живет вместе, Сергей даже представил новую возлюбленную маме.

«Думаю, отношения серьезные, раз он привозил девушку к своей маме», — прокомментировал «Собеседнику» их союз художник Сергей Заграевский, проживающий по соседству с парой.

Отметим, что самоизоляцию Жигунов с Ворожбит проводят в селе Абрамцево.