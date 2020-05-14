Бросивший жену с семью детьми Цыганов сыграл с наследниками в «Монополию»

Актер не забывает о своей первой семье и помогает бывшей гражданской супруге.

Актер Евгений Цыганов в Instagram разместил снимок, на котором можно увидеть его детей от бывшей гражданской супруги — актрисы Ирины Леоновой. Он сыграл с наследниками в «Монополию». На кадре пятеро из семи его детей от Леоновой.

Судя по всему, актер помогает бывшей супруге. Он навещает детей и участвует в их воспитании.

Напомним, что Евгений Цыганов сейчас живет с актрисой Юлией Снигирь. Несколько лет назад их бурный роман широко освещался в прессе. От нее у него в 2016 году родился сын Федор. Снигирь не раз в беседах с журналистами подчеркивала, что Цыганов — именно тот мужчина, которого она так долго искала.

От Ирины Леоновой он ушел, когда она была беременна их седьмым ребенком, дочкой Верой. Ребенок появился на свет в 2015 году.

Добавим, что всего от Леоновой у него четыре сына и три дочери. Самому старшему наследнику, дочери Полине, в этом году исполнится 15 лет.