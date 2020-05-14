Теща Эмина «отметила» предстоящий развод дочери под песню «Течет река Волга»

Теща музыканта Эмина, который в соцсетях намекнул, что разводится со своей второй супругой, моделью Аленой Гавриловой, отпраздновала день рождения, несмотря на не самое лучшее настроение.

Модель Алена Гаврилова в сторис Instagram опубликовала кадры с торжества родительницы. На кадрах можно увидеть, как женщина танцует со своим мужем под композицию «Течет река Волга» в исполнении Людмилы Зыкиной.

При этом заметно, что родители Алены Гавриловой не в лучшем настроении. Они, к примеру, не улыбаются.

Ранее Гаврилова говорила, чтобы ей дали время после новостей о предстоящем разводе. Не исключено, что для нее решение Эмина стало полной неожиданностью. Напомним, что Гаврилова — обладательница титула «Мисс Мордовия». Этого звания она добилась в 2004 году.

Летом 2018 года Гаврилова вышла замуж за Эмина и подарила ему дочь Афину. Интересно, что отец певца на торжестве тогда так и не появился. Он изначально был против этого брака сына.