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Теща Эмина «отметила» предстоящий развод дочери под песню «Течет река Волга»

Жена музыканта опубликовала кадры со дня рождения своей мамы.

Теща Эмина «отметила» предстоящий развод дочери под песню «Течет река Волга»
Эмин собирается развестись с Гавриловой/http://globallookpress.com/

Теща музыканта Эмина, который в соцсетях намекнул, что разводится со своей второй супругой, моделью Аленой Гавриловой, отпраздновала день рождения, несмотря на не самое лучшее настроение.

Мать и отец Алены Гавриловой. Фото
Мать Алены Гавриловой отметила день рождения. Фото: nstagram.com/agavrilova777/

Модель Алена Гаврилова в сторис Instagram опубликовала кадры с торжества родительницы. На кадрах можно увидеть, как женщина танцует со своим мужем под композицию «Течет река Волга» в исполнении Людмилы Зыкиной.

При этом заметно, что родители Алены Гавриловой не в лучшем настроении. Они, к примеру, не улыбаются.

Ранее Гаврилова говорила, чтобы ей дали время после новостей о предстоящем разводе. Не исключено, что для нее решение Эмина стало полной неожиданностью. Напомним, что Гаврилова — обладательница титула «Мисс Мордовия». Этого звания она добилась в 2004 году.

Летом 2018 года Гаврилова вышла замуж за Эмина и подарила ему дочь Афину. Интересно, что отец певца на торжестве тогда так и не появился. Он изначально был против этого брака сына.

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Алена ГавриловаЛюдмила ЗыкинаПесня "Течет река Волга"Эмин АгаларовЭмин Агаларов последние новости
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