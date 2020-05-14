«Состояние тяжелое»: Махачев прокомментировал болезнь отца Нурмагомедова

Абдулманап, по сообщениям СМИ, в настоящий момент находится в больнице и впал в состояние комы.

Как сообщил канал Mash и ряд других СМИ, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова, 57-летний Абдулманап Нурмагомедов перенес инсульт, который стал следствием осложнения пневмонии. Якобы, спортсмен в настоящий момент находится в реанимации, впав в состояние комы.

Ислам Махачев, боец ММА, подтвердил проблемы со здоровьем у Абдулманапа Нурмагомедова.

«Когда он был в Дагестане, я говорил с отцом Хабиба. Он сказал, что все нормально. Но потом ему вдруг стало плохо, пришлось перевезти его в Москву. Сейчас состояние тяжелое», — процитировал его сайт Matchtv.ru со ссылкой на прямой эфир в Instagram.

28-летний боец Хабиб Нурмагомедов написал в личном блоге: «Продолжаю делать то, что я делаю лучше всего, просто прихожу в зал и тренируюсь».

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов, заслуженный тренер, с детства тренирует своего сына Хабиба, который не проиграл ни одного боя (а всего профессиональных боев у него было 28). Свои достижения он напрямую связывает с воспитанием и влиянием на него отца. Родившись в маленьком селе Дагестана, Хабиб Нурмагомедов добился получения звания почетного гражданина Грозного, награжден орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан», в 2018 году вошел в топ-10 самых популярных людей по версии «Яндекса».