Высланный из Белоруссии корреспондент Первого канала ответил на обвинения в распространении фейков

Депортированный из Белоруссии корреспондент Первого канала Алексей Кручинин ответил на обвинения в распространении фейков. Напомним, после ряда сюжетов, посвященных коронавирусу в союзной стране, Кручинину поступила просьба покинуть территорию Белоруссии. Параллельно местный телеканал выпустил собственный сюжет, в котором обличил якобы обманные эпизоды.

На личной странице в Facebook Кручинин подметил, что разбору его сюжета белорусские коллеги посвятили 18 минут экранного времени. Так, за время просмотра журналисты телеканала БТ-1 насчитали в сюжете Кручинина как минимум шесть неточностей, которые, по мнению корреспондентов, создают непростую ситуацию среди местных жителей.

Позже Кручинин прояснил свою позицию. Он обосновал все ранее озвученные журналистами тезисы, подчеркнув, что ни в одном из эпизодов своего сюжета не соврал. Сильнее же всего Алексея задел тот факт, что его коллеги посоветовали ему «заниматься информированием своих граждан».

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«К сожалению, коллеги с БТ-1, дно пробили именно вы. А мы просто честно сделали свою работу – как всегда. Еще многое можно было рассказать о реальной обстановке в стране, но, как говорится, эфир не резиновый», — подытожил он.

Подметил также Кручинин и тот факт, что сразу после выхода его выпуска в эфир с ним связались многие граждане Белоруссии, которые поблагодарили его за честное описание ситуации в стране.