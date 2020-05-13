Скандальное дело Кокорина и Мамаева пересмотрят в суде

Скандальное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева пересмотрят. С соответствующим обращением в Мосгорсуд обратились адвокаты спортсменов. Напомним, арендованный «Сочи» Кокорин и выступающий за «Ростов» Мамаев были признаны виновными в избиении чиновника Дениса Пака, однако спустя несколько месяцев оба футболиста вышли из колонии досрочно.
Спустя почти год официальные представители спортсменов нашли серьезные нарушения в расследовании дела. Так, и Кокорину, и Мамаеву якобы вменили наказание за идентичные травмы водителя Виталия Соловчука. Попросили юристы также обратить внимание и на тезис, что Кокорин и Мамаев действовали без злого умысла – ранее он был проигнорирован следствием, сообщают РИА «Новости».