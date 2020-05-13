«Это какая-то сумасшедшая»: Дробыш высказался о «воровстве» песни у поэтессы Рыбачук

Виктор Дробыш ответил на обвинения в воровстве песни у Анастасии Рыбачук. Отметим, что поэтесса подала в суд на композитора и исполнителя композиции Настасью Самбурскую. Она уверяет, что звезды украли ее стихотворение «Мечта» и сотворили на его основе хит. Теперь Рыбачук хочет получить с них полтора миллиона рублей. Отметим, что Самбурская исполняет эту песню под названием «Старая».

«Это какая-то сумасшедшая. Недобросовестный композитор принес песню, сказал, что все нормально, а потом, когда песня вышла, она задним числом захотела забрать». Виктор Дробыш

Как отметил Дробыш, Рыбачук и некий композитор уговаривали его взять в разработку эту песню. Когда пришел момент оформлять бумаги, то явился только автор музыки, а поэтесса, как заверил композитор, обещала подписать все позже.

По словам Виктора Дробыша, Рыбачук специально дождалась, когда песня выйдет, а потом подняла шум. Как он считает, так в сегодняшнем мире шоу-бизнеса поступают только мошенники. Также Дробыш заверил, что мир не погибнет, если подобные композиции вообще не будут существовать, сообщает издание «Подъем».