«Правая сторона тела отказала»: Маршал рассказал, как себя чувствует Носков после инсульта

Как отметил исполнитель, его товарищ молодец, потому что не сдался в такой непростой ситуации.

Певец Александр Маршал заявил, что поддерживает постоянную связь со своим другом и бывшим партнером по группе «Парк Горького» Николаем Носковым. По его словам, он часто приезжает в гости к музыканту, у которого, как известно, серьезные проблемы со здоровьем.

«Печально, что у него такой серьезный недуг: обширный инсульт, правая сторона тела отказала. Но он молодец. Уже поет, занимается спортом. Его жена Марина всегда рядом». Александр Маршал

Как отметил Александр Маршал, в свое время Николай Носков сильно затосковал по родине и вернулся первым из их коллектива в Россию. В Америке группа «Парк Горького», в которой они вместе выступали была очень известной.

Причиной же своего отъезда из США Маршал назвал тот факт, что их представитель разругался со звукозаписывающей компанией. После этого у коллектива начался спад в творчестве. Вскоре он сам принял решение покинуть США, потому что ясно понял: до прежних высот им с музыкантами уже в Америке не добраться, сообщает портал eg.ru.