«Пока не знаю как»: Цымбалюк-Романовская впервые решилась рассказать правду о Джигарханяне

Виталина Цымбалюк-Романовская официально разошлась с Арменом Джигарханяном еще в ноябре 2017 года. С тех пор они оба становились героями различных телевизионных шоу десятки раз, бесконечно вскрывая все новые и новые подробности совместной жизни. Тем не менее, пианистка уверена, что до сих пор люди так и не услышали настоящую правду об их семейных отношениях.

Чтобы восполнить этот пробел, экс-супруга народного артиста решилась написать мемуары. Она уже нашла себе соавтора и потихоньку начала работу в самоизоляции. Цымбалюк признается, что многое из былых отношений ей вспоминать не очень приятно, однако ради истины она готова погрузиться в прошлое.

Экс-благоверная Армена Борисовича заверила, что приложит все силы, чтобы произведение получилось позитивным.