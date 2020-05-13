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«Я потеряла его как друга»: Климова вспомнила момент, когда вычеркнула Петренко из своей жизни

Актер соврал жене, что уехал в Санкт-Петербург и там якобы потерял сознание.

«Я потеряла его как друга»: Климова вспомнила момент, когда вычеркнула Петренко из своей жизни
Климова вспомнила, как расставалась с Петренко/http://globallookpress.com/

Актриса Екатерина Климова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила момент, когда окончательно поняла, что им с мужем актером Игорем Петренко не по пути.

Екатерина Климова и Игорь Петренко. Фото
Климова не простила Петренко обман/Кадр из программы «Судьба человека»

Однажды ей позвонил друг супруга и сообщил, что Игорь якобы уехал в Санкт-Петербург, где потерял сознание. Позже выяснилось, что актер просто беспробудно пил в Москве в ресторанах и никуда не уезжал.

«У меня было много эмоций, когда он обманул меня во время придуманной поездки в Питер. Я потеряла его как друга. Он мне соврал. Для меня уже не было смысла держаться за эти отношения. Я поняла, что закончилась эпоха. Он был в ресторане с друзьями. Я собрала вещи и ушла из дома вместе с детьми».

Екатерина Климова

Также актриса призналась, что никогда не хотела большого количества детей, но так случилось в ее жизни. «Всегда хотела сосредоточиться на карьере актрисы. Сегодня моя главная роль — матери. Я, конечно, ни о чем не жалею», — сказала Екатерина Климова.

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