У Михаила Ширвиндта родился сын от новой супруги

Режиссер и актер Александр Ширвиндт сообщил, что у его 62-летнего сына Михаила, известного телеведущего, родился сын. Как отметил актер, сын еще зимой сочетался законным браком. Как известно, в прошлом году он официально развелся с актрисой Александрой Морозовой, от которой у него есть дочь Александра.

«У моего 62-летнего сыночка Миши, молодожена, родился сын, которого даже никак не назвали. Ко мне его еще не привозили — они в роддоме». Александр Ширвиндт

Любопытно, что месяц назад Александр Ширвиндт стал прадедушкой. Сыновей-близнецов родила дочь Михаила Ширвиндта. Семена и Матвея уже привозили показать знаменитому прадеду. Он любовался на них с трех метров, был в маске. Как сказал режиссер, один ребенок очень маленький –помещается на ладошке, а вот второй наоборот — большой.

Как пошутил Александр Ширвиндт, за короткий промежуток времени у них в семье появилось сразу трое новорожденных. По его мнению, это по сегодняшним непростым временам наглость, смелость и нахальство, сообщает «МК».