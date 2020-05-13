«Какой это был счастливый день»: Повереннова поделилась снимком дочери в свадебном платье

Актриса Дарья Повереннова в Instagram поделилась снимком со свадьбы дочери Полины. На фотографии ее наследница в красивом свадебном платье. Как отметила звезда, это был один из самых лучших дней в ее жизни.

«Все тут на днях запутались с Днем матери, и я в том числе. День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября, а во многих странах мира во второе воскресенье мая. Быть мамой круто! А фото со свадьбы Полины. Какой же это был счастливый день! Невероятный! Один из самых счастливых дней в моей жизни!» Дарья Повереннова

Отметим, что свою единственную наследницу Дарья Повереннова родила от актера Александра Жигалкина. Они вместе учились в одном театральном вузе. Полина Жигалкина появилась на свет в августе 1992 года.

Брак Поверенной и Жигалкина продержался десять лет. Потом звезда ушла к актеру Валерию Николаеву. С ним она была два года. Также у нее были отношения с актером Анатолием Руденко. Сейчас Повереннова встречается с Андреем Шароновым, он президент Московской школы управления «Сколково».