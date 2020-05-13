«Вкусная девочка родимая!»: дочь Пелагеи растрогала оперную диву до слез

Трудно не поддаться очарованию маленькой наследницы певицы Пелагеи, Таисии. Ее детская непосредственность способны растопить даже ледяное сердце. Вот и оперная дива Хибла Герзмава не смогла остаться равнодушной. Тем более, что свои харизматичные эмоции малышка направила именно на нее.

Пелагея обнародовала видео, на котором ее наследница внимательно смотрит выступление Герзмавы. Девочка прислушивается к вокалу знаменитости, в буквальном смысле раскрыв рот.

«Какая песня! Какая песня!» — периодически восхищается она.

Звезда, зайдя на огонек в Instagram Пелагеи, была потрясена увиденным. Она призналась, что была тронута реакцией малышки до слез.

«Моя же ты вкусная девочка родимая! Солнышко мое! Я ей буду отдельно петь песни разные! Тетя Хибла ее обожает!» — отметилась в комментариях Герзмава.

Ранее мы писали о том, как Максим Галкин развлекает своих детей Гарри и Лизу в самоизоляции. Заботливый отец устроил для отпрысков реалити-квест, соорудив полосу препятствий с помощью игрушек и мебели. Наследники Пугачевой пришли в восторг от этой забавы!