«Вам даже краситься не надо»: поклонники расхвалили Хмельницкую за честное фото без макияжа

Актриса Алена Хмельницкая в Instagram разместила свое честное фото без макияжа. При этом многие пользователи и ее подписчики отметили, что она просто потрясающе выглядит.

«Без фильтра, без маникюра, почти без косметики. Только любовь и надежда!»

Алена Хмельницкая

«Очень красивая. Вам даже краситься не надо», «Вы талантливая и всеми любимая актриса», «Выглядите просто на загляденье», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Алена Хмельницкая больше двадцати лет состояла в браке с российским кинорежиссером Тиграном Кеосаяном. В этом союзе на свет у них появились две дочери. Старшая Александра три года назад окончила «Школу искусств Тиша» в Нью-Йорке. Девушка сейчас трудится кинорежиссером. Также в этом браке родилась дочь Ксения. Ей в этом году исполнится 10 лет.

Добавим, что после расставания с Кеосаяном Хмельницкая недолго была одна. Уже четыре года она вместе с бизнесменом Александром Синюшиным, который младше ее на 13 лет.