«Занимаюсь садом и даже стригу газон»: Успенская рассказала, чем занята на самоизоляции

Как отметила певица, она не теряет ни одной драгоценной минуты.

Певица Любовь Успенская, которая сейчас находится в своем загородном особняке, в Instagram рассказала, чем занимается на самоизоляции. Как отметила «королева русского шансона», она старается с пользой использовать свое свободное время.

«Я вот разбираю гардероб, занимаюсь собой, занимаюсь йогой, своим здоровьем, готовлю вкусную еду, занимаюсь садом и даже стригу газон! Не теряю ни одной драгоценной минуты. Раньше это время для себя и для дома было в дефиците, а сейчас я хочу воспользоваться им по максимуму». Любовь Успенская

Также исполнительница посетовала, что не имеет возможности надеть свое новое пальто. Скорее всего, раньше осени на улице она в нем не появится. Тогда-то она сможет наконец его «выгулять».

По словам певицы, если человек влюбляется в какую-нибудь вещь, то потом уже сложно дождаться того дня, когда в этом наряде можно уверенной походкой выйти в свет.