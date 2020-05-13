Татьяна Буланова перенесла онлайн-выступление из-за ухудшения самочувствия

Певица Татьяна Буланова, которая несколько недель назад оказалась в больнице с подозрением на инсульт, была снова вынуждена обратиться за помощью к медикам. Из-за этого она даже перенесла свое онлайн-выступление. Как сказала звезда, ее подкосила простуда.
«Надеюсь, все хорошо, это не коронавирус, и я скоро буду полностью здорова. Тест пока не сдавала, но, если появится необходимость, то сделаю это».
Татьяна Буланова пообещала обязательно выступить перед своими поклонниками. Сделает она это, если, конечно, позволит самочувствие, 24 мая.
Отметим, что за последние два месяца Буланова лишь раз была в Москве на съемках. Она соблюдает самоизоляцию в своей квартире в Санкт-Петербурге. Исполнительница отметила, что все концерты были у нее отменены. Она сильно потеряла в деньгах. Впрочем, паниковать она не собирается. Буланова верит, что тяжелые времена пройдут и жизнь у артистов наладится, сообщает «СтарХит».