Татьяна Буланова перенесла онлайн-выступление из-за ухудшения самочувствия

Певица Татьяна Буланова, которая несколько недель назад оказалась в больнице с подозрением на инсульт, была снова вынуждена обратиться за помощью к медикам. Из-за этого она даже перенесла свое онлайн-выступление. Как сказала звезда, ее подкосила простуда.

«Надеюсь, все хорошо, это не коронавирус, и я скоро буду полностью здорова. Тест пока не сдавала, но, если появится необходимость, то сделаю это».

Татьяна Буланова

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Татьяна Буланова пообещала обязательно выступить перед своими поклонниками. Сделает она это, если, конечно, позволит самочувствие, 24 мая.

Отметим, что за последние два месяца Буланова лишь раз была в Москве на съемках. Она соблюдает самоизоляцию в своей квартире в Санкт-Петербурге. Исполнительница отметила, что все концерты были у нее отменены. Она сильно потеряла в деньгах. Впрочем, паниковать она не собирается. Буланова верит, что тяжелые времена пройдут и жизнь у артистов наладится, сообщает «СтарХит».