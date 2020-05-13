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«Эстафета с препятствиями!»: Галкин устроил Лизе и Гарри домашний квест

Двойняшки Пугачевой растут очень дружными.

«Эстафета с препятствиями!»: Галкин устроил Лизе и Гарри домашний квест
Максим Галкин и Алла Пугачева Фото Global look press.

Вот уж кому не скучно в самоизоляции, так это детям Пугачевой и Галкина! Гарри и Лиза прекрасно ладят друг с другом, да и их отец с удовольствием составляет детям компанию. Дружная семья вместе готовит, гуляет во дворе замка, занимается спортом, строит пирамиды и устраивает состязания.

В личном блоге юморист показал новое развлечение, которое он придумал для своих наследников. Максим соорудил из подручных средств квест-дорогу и предложил отпрыскам преодолеть ее. Близнецы с удовольствием поддержали идею отца!

«У нас домашняя эстафета с препятствиями!» — объяснил Галкин.

Напомним, ранее артист продемонстрировал в Сети кадры с играющим в футбол Гарри. Мальчик перепутал ворота и забил гол себе. 

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