«Эстафета с препятствиями!»: Галкин устроил Лизе и Гарри домашний квест

Вот уж кому не скучно в самоизоляции, так это детям Пугачевой и Галкина! Гарри и Лиза прекрасно ладят друг с другом, да и их отец с удовольствием составляет детям компанию. Дружная семья вместе готовит, гуляет во дворе замка, занимается спортом, строит пирамиды и устраивает состязания.

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В личном блоге юморист показал новое развлечение, которое он придумал для своих наследников. Максим соорудил из подручных средств квест-дорогу и предложил отпрыскам преодолеть ее. Близнецы с удовольствием поддержали идею отца!

«У нас домашняя эстафета с препятствиями!» — объяснил Галкин.

Напомним, ранее артист продемонстрировал в Сети кадры с играющим в футбол Гарри. Мальчик перепутал ворота и забил гол себе.