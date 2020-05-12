Дмитрий Песков заразился CoViD-19. Такую информацию пресс-секретарь Владимира Путина сообщил изданию «РИА-Новости». В данный момент мужчина находится в больнице, никаких подробностей о том, когда именно он подхватил коронавирус и о людях, которых он потенциально мог заразить, пока нет. Представитель Кремля сообщил, что контактировал с президентом больше месяца назад.

Супруга Пескова, Татьяна Навка сообщила Telegram-каналу Daily Storm, что она также госпитализирована с коронавирусом.

Напомним, в минувший понедельник, 11 мая, президент России Владимир Путин объявил об окончании нерабочего периода, но борьба с эпидемией будет продолжаться.