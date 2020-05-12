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Звездный гость

Анна Кошмал из «Сватов» поделилась редким кадром со своим годовалым сыном Мишей

На снимке звезда «забрала» у ребенка велосипед.

Анна Кошмал из «Сватов» поделилась редким кадром со своим годовалым сыном Мишей
Кошмал показала, как выглядит ее сын/https://www.instagram.com/smorkovkina/

Актриса Анна Кошмал, которая прославилась благодаря роли Жени Ковалевой в культовом сериале «Сваты», опубликовала редкую фотографию своего годовалого сына. Снимок появился на страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram.

На кадре можно увидеть, как актриса сидит на детском велосипеде ребенка. При этом он пытается забрать свое двухколесное средство у матери.

«Анна Кошмал поделилась фотографией с сыном», — звучит подпись под фотографией.

Отметим, что Анна Кошмал сыграла в «Сватах» роль девушки-гота. Про актрису известно, что во время съемок шестого сезона у нее случился роман с одним из кинооператоров. Правда, замуж за него звезда так и не вышла. Позже у Анны Кошмал появился новый возлюбленный. Как рассказывала актриса, ее мужчина никак не связан с миром кино. Ее свадьба прошла зимой 2017 года. Сына актриса родила в июне 2018 года. Скоро Мише исполнится уже два годика.

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