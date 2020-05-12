«С грузами на руках и ногах»: сын Плющенко поделился видео тренировки

Семилетний сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр в Instagram поделился видео одной из своих тренировок.

На кадрах можно увидеть, как Саша Плющенко прыгает у себя дома с грузами на руках и ногах. При этом за процессом внимательно следит строгий отец, который ведет счет упражнениям сына.

«Каждый день я занимаюсь спортом и тренируюсь с грузами на руках и ногах! Сейчас сложно, а на льду будет легче». Александр Плющенко

Отметим, что семье Евгения Плющенко и Яны Рудковской уже не раз доставалось от поклонников. Некоторые считают, что звезды якобы лишили своего сына нормального детства.

Впрочем, Рудковская уже не раз делилась видеозаписями, на которых можно увидеть, что Саша не только тренируется, но и ведет образ жизни обычного ребенка. У него, к примеру, огромная коллекция машинок.