Гогену Солнцеву вместо пожилой жены стала готовить новая подруга

Фрик Гоген Солнцев в Instagram сообщил, что теперь ему готовит «подруга семьи» Лидия Александровна. Куда при этом запропастилась его любимая супруга Екатерина Терешкович, он не пояснил. Ранее шоумен рассказывал, что теперь они живут втроем. При этом утверждал, что жена не ревнует его к Лидии Александровне.

«Прекрасное утро за завтраком с хорошим другом! Лидия Александровна заметно усовершенствовала свои кулинарные навыки за время пандемии. Что может быть лучше в канун поздней весны, чем провести так замечательно время? Желаем всем скорейшего наступления лета и отличного настроения!» Гоген Солнцев

Отметим, что в комментариях пользователи стали возмущаться и подшучивать над Солнцевым. Для многих непонятно, почему в доме шоумена теперь командует на кухне новая хозяйка.

больше по теме Гоген Солнцев запретил своей пожилой жене выходить из дома без противогаза Как известно, Екатерина Терешкович находится в группе риска.

«Куда Катю дел, хозяйку дома, изверг?» «А Катю вы с Лидией Александровной в обои замуровали?» — стали задавать вопросы в комментариях пользователи.