«Это очень красиво»: Зудина оценила фото дочки Безрукова с венком из одуванчиков

На личной страничке в Instagram Сергей Безруков поделился свежим кадром, показав дочку от Анны Матисон. Художественный руководитель московского Губернского театра вместе со своей супругой воспитывает двоих детей. Старшая наследница пары появилась на свет в июле 2016 года. Этим летом Маше исполнится четыре годика.

В семье подрастает и годовалый сын Степан. Ни для кого не секрет, что актер крайне редко рассказывает о семье. Безруков считает, что частные аспекты личной жизни не должны становиться достоянием общественности.

Супруг Анны Матисон вывез семью за город на дачу. Сергей опубликовал в микроблоге портретный снимок Машеньки. Кроха позировала перед объективом фотокамеры в полосатом сарафане и с шляпкой в руках. Образ девочки дополнил венок из одуванчиков.

«Как с открытки… Машенька, доча! Самоизоляция и дети», — отметил актер.

Свежий снимок дочери Сергея Безрукова по достоинству оценила и вдова народного артиста СССР Олега Табакова. 54-летняя Марина Зудина не смогла оставить без внимания фото наследницы именитого актера и его супруги Анны Матисон.

«Это очень красиво!» — добавила артистка.

Напомним, что у самой Марины Зудиной есть двое детей: 24-летний Павел Табаков активно снимается в кино, а четырнадцатилетняя Мария учится в школе. Актриса не стала скрывать, что после кончины Олега Табакова она нашла утешение в наследниках.