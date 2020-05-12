«О, Лиза!»: Туктамышева снимком в нижнем белье и кожаной куртке привела в восторг фанатов

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в Instagram разместила серию новых снимков. Так, на одном из них она лежит на диване, а на ногах у нее коньки. На другой фотографии фигуристка в нижнем белье и кожаной куртке. Сзади можно заметить ее собачку, которая, судя по всему, не понимает, что происходит. Отметим, что фотосессию звезда устроила при помощи приложения FaceTime.

«Новая реальность – новые правила», — подписала она фотографии.

«Чудо, а не ножки», «Скучаем уже по вам и ждем на льду», «Елизавета, какая вы молодец. Очень тонко показываете свою красоту», «О, Лиза!» — подметили в комментариях пользователи.

Отметим, что ранее в одном из интервью Елизавета Туктамышева, которая сейчас находится на самоизоляции в Санкт-Петербурге, говорила, что она открыта для предложений сниматься в мужских журналах. При этом, как она отмечала, это вовсе не значит, что она предстанет на фото в голом виде. Для нее важно показать женскую красоту.