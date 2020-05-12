В Сеть попала фотография звезды «Сватов» Федора Добронравова с двумя маленькими сыновьями

Оба наследника пошли по стопам знаменитого папы и стали актерами.

На фанатской страничке в Instagram сериала «Сваты» появилась архивная фотография главной звезды картины Федора Добронравова с двумя сыновьями. На снимке старшему сыну актера Виктору примерно шесть лет, а Ивану нет еще и годика. Судя по всему, снимок был сделан в конце восьмидесятых годов прошлого века.

В комментариях пользователи оставили восторженные комментарии. Многие отметили, что старший сын знаменитого актера похож на папу, а младший — на маму.

«Отличное фото. Теперь надо сделать фото вместе спустя годы. Есть такой популярный челлендж», — написал один из фолловеров.

Напомним, что у Федора Добронравова дети от воспитательницы детского сада Ирины Добронравовой. Они вместе учились в одной школе. Знают друг друга очень давно.

Сейчас у Федора Добронравова уже три внучки. У старшего сына Виктора две девочки — Варвара и Василиса. Два года назад потомством обзавелся и младший сын звезды «Сватов», Иван. Дочку он назвал Вероникой.