«В чужие руки было жалко отдавать»: первый муж Климовой женился на ее лучшей подруге

Актриса Екатерина Климова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что ее первый муж, ювелир Илья Хорошилов, от которого она ушла к актеру Игорю Петренко, женился в итоге на ее лучшей подруге — актрисе Елене Бирюковой. Вместе они играли в спектакле «Боинг-Боинг».

«Илья и Лена познакомились на дне рождения нашей дочери Елизаветы. Илья тогда сказал, чтобы я пригласила своих подруг. Причем мы сами с ним уже вместе не жили. В итоге они понравились друг другу с Леной. Сейчас счастливо живут вместе. Вот такая у нас большая семья».

Екатерина Климова

«Я обрела подругу в новом качестве. Конечно, мы теперь с ней не сплетничаем о мужчинах, но я рада, что так все сложилось», — заявила Екатерина Климова.

Как отметила актриса, с Бирюковой после такого поворота событий в их жизни они не перестали быть друзьями.

По словам звезды, Илья Хорошилов — хороший парень. Она поступила подло, когда ушла от него к Петренко.