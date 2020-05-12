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«В чужие руки было жалко отдавать»: первый муж Климовой женился на ее лучшей подруге

Ювелир Илья Хорошилов счастлив в браке с актрисой Еленой Бирюковой.

«В чужие руки было жалко отдавать»: первый муж Климовой женился на ее лучшей подруге
Климова и Бирюкова близкие подруги/http://globallookpress.com/

Актриса Екатерина Климова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что ее первый муж, ювелир Илья Хорошилов, от которого она ушла к актеру Игорю Петренко, женился в итоге на ее лучшей подруге — актрисе Елене Бирюковой. Вместе они играли в спектакле «Боинг-Боинг».

Екатерина Климова и Елена Бирюкова. Фото
Климова и Бирюкова — близкие подруги. Кадр из программы «Судьба человека»

«Илья и Лена познакомились на дне рождения нашей дочери Елизаветы. Илья тогда сказал, чтобы я пригласила своих подруг. Причем мы сами с ним уже вместе не жили. В итоге они понравились друг другу с Леной. Сейчас счастливо живут вместе. Вот такая у нас большая семья».

Екатерина Климова

Как отметила актриса, с Бирюковой после такого поворота событий в их жизни они не перестали быть друзьями.

«Я обрела подругу в новом качестве. Конечно, мы теперь с ней не сплетничаем о мужчинах, но я рада, что так все сложилось», — заявила Екатерина Климова.

По словам звезды, Илья Хорошилов — хороший парень. Она поступила подло, когда ушла от него к Петренко.

«Судьба за все страдания благословила его. В жизни много странного. Мы сейчас шутим с Леной, что мне Илью в чужие руки было бы жалко отдавать», — заметила звезда.

Тэги

Екатерина КлимоваЕлена БирюковаИгорь ПетренкоИлья ХорошиловПрограмма "Судьба человека"
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