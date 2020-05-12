Умер Борис Савин, создатель мультфильма «Падал прошлогодний снег»

Мультипликатору был 81 год.

В понедельник, 11 мая, стало известно о кончине известного мультипликатора Бориса Савина. Он ушел из жизни в возрасте 81 года.

Информацию об этом сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков в своем личном аккаунте в социальной сети Facebook. Смерть наступила еще 9 мая, после долгой болезни.

Напомним, Савин запомнился созданием таких шедевров из мира мультипликации, как «Большой секрет для маленькой компании», «Дядюшка Ау», «Волшебник Изумрудного города» и «Падал прошлогодний снег».