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Умер Борис Савин, создатель мультфильма «Падал прошлогодний снег»

Мультипликатору был 81 год.

Умер Борис Савин, создатель мультфильма «Падал прошлогодний снег»
Кадр из мультфильма "Падал прошлогодний снег". Фото: ТО «Экран»

В понедельник, 11 мая, стало известно о кончине известного мультипликатора Бориса Савина. Он ушел из жизни в возрасте 81 года.

Информацию об этом сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков в своем личном аккаунте в социальной сети Facebook. Смерть наступила еще 9 мая, после долгой болезни.

Напомним, Савин запомнился созданием таких шедевров из мира мультипликации, как «Большой секрет для маленькой компании», «Дядюшка Ау», «Волшебник Изумрудного города» и «Падал прошлогодний снег».

«Умер Борис Савин — легендарный мультипликатор-кукольник. Добрейший человек был, талантливый, рассказы писал. Я так рад, что в прошлом году позвал его на «Икар» вручить приз в номинации «Аниматор». Он умер 9 мая после тяжелейшей болезни. Светлая память…» — написал Сергей Капков.

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