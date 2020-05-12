«Нас всех положили на пол»: Климова вспомнила, как в 18 лет дом ее родителей ограбили

Актриса Екатерина Климова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила, как дом ее родителей ограбили. Ей тогда как раз исполнилось 18 лет, и семья отмечала день рождения.

«Мне золотой кулон как раз подарил папа с ангелочком на праздник. Я только поступила в театральный институт. Мы праздновали всей семьей день рождения дома. Вдруг в дверь позвонили. Мы жили в обычной квартире. Неожиданно ворвались грабители и всех нас положили на пол. Меня уволокли на кухню. Мне казалось в тот момент, что нас сейчас всех будут убивать». Екатерина Климова

Как отметила актриса, кроме кулона у нее были золотые часы, колечко. Она не сомневалась, что преступники их заберут.

«Я кулон положила в рот. А грабители как назло стали со мной беседовать. Я им рассказала, что поступила в театральный институт. Один из грабителей взял нож, подошел и говорит: «Ну что, пожила 18 лет и хватит». Конечно, было неприятно. Он так, как выяснилось, шутил. В итоге кулон, колечко и часы они не забрали у меня», — заметила актриса.

По словам звезды, преступников она не боялась.