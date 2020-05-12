«Мой сын»: Пресняков-младший заявил, что гордится наследником от Орбакайте

После учебы в Штатах 28-летний Никита Пресняков вернулся на родину. В одном из интервью юноша признался, что причиной тому стали личные обстоятельства. Внук примадонны отечественного шоу-бизнеса привык рассчитывать исключительно на себя. Так, живя за океаном, молодой человек не проводил время в праздности.

Еще будучи студентом, сын Кристины Орбакайте подрабатывал в барах, самостоятельно зарабатывая деньги на карманные расходы. К слову, мама юноши заверила, что всегда просила Аллу Борисовну не делать внуку дорогих подарков. Однако Пугачевой все-таки удалось исполнить заветную мечту Никиты. Певица подарила мальчику его первую камеру. За это юноша до сих пор благодарен своей именитой бабушке.

Вернувшись домой, Пресняков стал солистом группы Multiverse и обзавелся собственной семьей. В июле 2017 года певец сыграл свадьбу с моделью Аленой Красновой. Сын Кристины Орбакайте пошел по стопам своих звездных родителей, проявив интерес к музыке. Отец юноши — Владимир Пресняков – младший — не стал скрывать: он гордится старшим наследником. Примечательно, что Никита с легкостью нашел общий язык и с нынешней возлюбленной отца — Натальей Подольской.

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«Горжусь тобой… Мой сын!» — обратился к наследнику от Орбакайте певец. «У тебя замечательный сын. Я с ним работала на моем клипе, он очень талантливый, с большим потенциалом парень», — вторит артисту Анита Цой.

К слову, возлюбленная Никиты Преснякова рассказала о том, что ее супруг выпустил новую песню. На время самоизоляции музыкант месте с Аленой Красновой обосновался на бывшей даче Пугачевой на Истре.