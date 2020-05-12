«Это просто некая эмоция»: Климова объяснила, почему сделала татуировки на руках и ногах

Актриса Екатерина Климова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила ведущему Борису Корчевникову, почему сделала себе татуировки на руках и ногах. На ладони правой руки у нее изображено красивое сердечко, а ноге есть надпись: «Нет страха».

«Каждая татуировка — определенный этап моей жизни. Это просто некая эмоция, состояние. А вообще сердце — это холм любви». Екатерина Климова

После этого Екатерина Климова начала изучать ладошки Бориса Корчевникова, который отметил, что у него на теле нет ни одной татуировки. Он никогда не решался их сделать. Актриса сделала вывод, что ведущий программы очень любвеобильный человек.

«Татуировки я начала делать в сознательном возрасте. Скажу, что у меня есть еще несколько на теле, но их не видно. Я вам после эфира покажу, если вы так сильно хотите», — заметила Екатерина Климова, обращаясь к ведущему.