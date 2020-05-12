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«Очень ценный человек»: Артемьева тепло отозвалась о Митяе из «Сватов»

Вместе с Николаем Добрыниным актриса играет в спектакле «Близкие люди».

«Очень ценный человек»: Артемьева тепло отозвалась о Митяе из «Сватов»
Артемьева похвалила своего коллегу Добрынина/http://globallookpress.com/

Актриса и звезда «Сватов» Людмила Артемьева в Instagram на страничке, посвященной сериалу, очень тепло и нежно отозвалась об актере Николае Добрынине. Как известно, в картине он сыграл роль Дмитрия Буханкина, кума и друга Ивана Будько в исполнении актера Федора Добронравова. Все знают его как Митяя.

Отметим, что Артемьева и Добрынин пересекались не только в этом сериале, у которого огромная армия поклонников. Вместе они играют, к примеру, в спектакле «Близкие люди».

«Очень ценный такой человек. Я в партнере обращаю внимание прежде всего на человеческие качества. Николай Добрынин для меня опора по жизни. Спектаклей много, а он умеет тебя удивительным образом поддерживать по-человечески».

Людмила Артемьева

Добавим, что съемки сериала «Сваты» из-за пандемии коронавируса были перенесены с мая на июль. Актеры надеются, что им в недалеком будущем удастся собраться вместе на съемочной площадке в Белоруссии.

Тэги

Людмила АртемьеваНиколай ДобрынинСериал "Сваты"Федор Добронравов
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