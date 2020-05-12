«Она ни разу не повар»: Кортнев с женой-гимнасткой научились готовить на самоизоляции

Как отметил певец, рецепты для будущих кулинарных шедевров находит их сын в Интернете.

Певец Алексей Кортнев рассказал, как проходит его день на самоизоляции. По словам лидера «Несчастного случая», первым дело, когда просыпается, он делает зарядку. Уделяет упражнением по полтора часа в день. Причем в этот процесс вовлечена вся его семья.

Затем исполнитель занимается музыкой. Каждые три дня они с музыкантами своего коллектива выкладывают по песне, записанной дистанционно.

Самое же интересное в жизни Кортнева происходит вечером. Он вместе с женой начинает готовить. Ранее, как сказал певец, ни он, ни его супруга гимнастка Амина Зарипова никогда не держали в руках поварешку, но сейчас пробуют себя в кулинарии, сообщает «АиФ».