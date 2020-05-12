«Она ни разу не повар»: Кортнев с женой-гимнасткой научились готовить на самоизоляции

Певец Алексей Кортнев рассказал, как проходит его день на самоизоляции. По словам лидера «Несчастного случая», первым дело, когда просыпается, он делает зарядку. Уделяет упражнением по полтора часа в день. Причем в этот процесс вовлечена вся его семья.
Затем исполнитель занимается музыкой. Каждые три дня они с музыкантами своего коллектива выкладывают по песне, записанной дистанционно.
Самое же интересное в жизни Кортнева происходит вечером. Он вместе с женой начинает готовить. Ранее, как сказал певец, ни он, ни его супруга гимнастка Амина Зарипова никогда не держали в руках поварешку, но сейчас пробуют себя в кулинарии, сообщает «АиФ».
«Она ни разу не повар. Но тут по инициативе нашего старшего сына Артемия мы стали вечером коллективно готовить какое-нибудь блюдо. Сеня находит рецепт в Интернете. И мы прямо по написанному, следуя каждой букве предписания, готовим что-нибудь поесть».