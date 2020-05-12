Илана Юрьева из «Уральских пельменей» вылечила собачку, которую подарила дочери на пятилетие

Одна из участниц шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева в Instagram сообщила, что ее собачка Клепа, которую она не так давно подарила дочери Диане вместе с мужем на пятилетие, пошла на поправку. Судя по всему, молодой песик недавно приболел и все семейство Юрьевой в последние дни из-за него очень волновалось.
«Наша Клепа (Клеопатра) идет на поправку. Всем спасибо за беспокойство».
Илана Юрьева разместила несколько снимков довольной наследницы, которая держит собачку на руках. Сейчас вся семья звезды находится в загородном доме на самоизоляции.
Отметим, что ранее Илана Юрьева рассказывала, что они вместе с мужем, бизнесменом Дмитрием Дылдиным, решили подарить дочери на пятилетие микройорка. На опубликованном ролике можно было увидеть, как глава семейства произносит трогательные слова в адрес своей дочки. Затем он показывает ей собачку.
Любопытно, что девочка изначально назвала пса Ланда. Однако позже семейство, судя по всему, приняло решение назвать собачку более благородным и красивым именем Клеопатра.