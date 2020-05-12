Илана Юрьева из «Уральских пельменей» вылечила собачку, которую подарила дочери на пятилетие

Одна из участниц шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева в Instagram сообщила, что ее собачка Клепа, которую она не так давно подарила дочери Диане вместе с мужем на пятилетие, пошла на поправку. Судя по всему, молодой песик недавно приболел и все семейство Юрьевой в последние дни из-за него очень волновалось.

«Наша Клепа (Клеопатра) идет на поправку. Всем спасибо за беспокойство». Илана Юрьева

Илана Юрьева разместила несколько снимков довольной наследницы, которая держит собачку на руках. Сейчас вся семья звезды находится в загородном доме на самоизоляции.

Отметим, что ранее Илана Юрьева рассказывала, что они вместе с мужем, бизнесменом Дмитрием Дылдиным, решили подарить дочери на пятилетие микройорка. На опубликованном ролике можно было увидеть, как глава семейства произносит трогательные слова в адрес своей дочки. Затем он показывает ей собачку.

Любопытно, что девочка изначально назвала пса Ланда. Однако позже семейство, судя по всему, приняло решение назвать собачку более благородным и красивым именем Клеопатра.