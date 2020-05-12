Игорь Верник опубликовал полуобнаженное фото бывшей жены на последнем месяце беременности

Актер театра и кино Игорь Верник в Instagram разместил снимок своей второй жены популярной светской журналистки Марии Казаковой, с которой он расстался десять лет назад. Именно она подарила ему единственного наследника сына Григория. Сейчас ему уже 20 лет.

На фотографии бывшая супруга артиста Мария на последнем месяце беременности. При этом девушка полуобнажена. На кадре изображен и сам Верник, который головой прикасается к животу супруги.

«Нашел фото, которое было сделано за месяц до рождения сына». Игорь Верник

Отметим, что Игорь Верник был дважды женат. До Марии он был в отношениях с девушкой по имени Маргарита. Она выпускница факультета иностранных языков. После расставания с Игорем Верником девушка эмигрировала в Израиль. Добавим, что сейчас Верник в хороших отношениях с матерью своего ребенка. После расставания с актером в 2010 году она родила от другого мужчины дочь Веронику.