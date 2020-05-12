Мария Миронова прогулялась с крохой-сыном около своего загородного особняка

Актриса счастлива, что проводит время с любимым ребенком.

Актриса Мария Миронова в сторис Instagram разместила кадры, на которых она проводит время со своим сыном Федором. Ребенок у звезды, напомним, появился на свет в сентябре прошлого года. Сейчас ему восемь месяцев.

Миронова поблагодарила свою подругу, телеведущую Елену Летучую, которая подарила для маленького Федора комбинезон.

«Лена, из твоего подарка не вылезаем», — отметила Мария Миронова.

Кроме того, она опубликовала кадры салюта. Судя по всему, они были сделаны в День Победы.

больше по теме Мария Миронова вспомнила, как ее дед погиб при восхождении на Памир Родственник известной актрисы воевал в годы войны.

Напомним, что маленького Федю Мария Миронова родила от своего четвертого мужа Андрея. Он директор по развитию российско-японской компании. Свадьба состоялась в Греции еще в 2017 году. Миронова долгое время скрывала своего мужа. Между тем многие считают, что Миронова специально вводит своих поклонников в замешательство. Некоторые пользователи уверены, что отцом сына Мироновой является молодой 27-летний актер Андрей Сорока.