«Просмотр этой программы отвлекает и успокаивает»: Успенская призналась в любви к «Дому-2»

Как отметила исполнительница, ребята на шоу строят отношения по своим правилам и понятиям.

«Королева русского шансона» Любовь Успенская, которая, как известно, несколько месяцев назад в пух и прах разругалась со своей единственной дочерью Татьяной Плаксиной, в Instagram заявила, что в свободное время обожает смотреть проект «Дом-2».

«Так уж сложилось, просмотр этой программы меня отвлекает и успокаивает». Любовь Успенская

Как отметила певица, ей интересно понять современную молодежь. При этом она сказала, что в ее время все было по-другому. За девушек боролись парни. Сейчас же, как она считает, все происходит наоборот. Певице интересно понять, как ее собственная дочь будет строить отношения в современных реалиях.

Также Успенская опубликовала ролик, в котором ведущая «Дома-2» Ольга Бузова благодарит ее за просмотр программы.

«Все ребята передают тебе большой привет. Все обрадовались, что ты смотришь «Дом-2». Сегодня лобное не пропусти. Там будет просто огонь», — заметила телеведущая.

Отметим, что дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина сейчас находится в США. Девушка живет в Америке со своим отцом. Она ранее говорила, что больше не хочет зависеть от своей мамы. Девушка продает картины, которые рисует. У нее есть покупатели. Также Плаксина преподает йогу.

Сама Успенская отмечала, что больше не собирается вкладывать в дочь деньги. Она не может простить, что девушка вылила на нее столько грязи, придя на одну из программ на телевидении. Как известно, скандал после этого не стихал на протяжении нескольких недель. Причем одни поддержали Успенскую, а вторые — Плаксину.