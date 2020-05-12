«Нахожусь немного в замешательстве»: Влад Соколовский заразился коронавирусом

Как отметил певец, ближайшие две недели он будет изолирован от общества.

Певец Влад Соколовский в Instagram сообщил, что у него обнаружен коронавирус. По его словам, у него поднялась температура, появился странный отхаркивающий кашель.

Как отметил исполнитель, за последние две недели он виделся с ограниченным кругом лиц. Он всех сразу предупредил, чтобы соблюдали осторожность. Певец порадовался, что виделся со своей дочкой Мией до важной встречи, где, как считает музыкант, он и мог подхватить коронавирус.

Как сказал исполнитель, ближайшие две недели он будет изолирован от общества. При этом ему необходимо сделать КТ. В обычной клинике ему ее не сделают, так как заняты тяжелыми случаями. Идти и делать ее за деньги певец боится: он может заразить окружающих.