«Морозко»: Стас Пьеха прочитал сказку, которую любит с детства
«Сказки на ночь»
«Морозко»
Жанна Бадоева: «У меня перехватывало дыхание! Я больше не увижу Италию такой!»
Жанна Бадоева
Звездный гость

«Нахожусь немного в замешательстве»: Влад Соколовский заразился коронавирусом

Как отметил певец, ближайшие две недели он будет изолирован от общества.

«Нахожусь немного в замешательстве»: Влад Соколовский заразился коронавирусом
Соколовский подхватил коронавирус/http://globallookpress.com/

Певец Влад Соколовский в Instagram сообщил, что у него обнаружен коронавирус. По его словам, у него поднялась температура, появился странный отхаркивающий кашель.

Как отметил исполнитель, за последние две недели он виделся с ограниченным кругом лиц. Он всех сразу предупредил, чтобы соблюдали осторожность. Певец порадовался, что виделся со своей дочкой Мией до важной встречи, где, как считает музыкант, он и мог подхватить коронавирус.

Как сказал исполнитель, ближайшие две недели он будет изолирован от общества. При этом ему необходимо сделать КТ. В обычной клинике ему ее не сделают, так как заняты тяжелыми случаями. Идти и делать ее за деньги певец боится: он может заразить окружающих.

«Нахожусь немного в замешательстве, что в таком случае делать. Буду узнавать у службы, которая должна со мной связаться. Наверное, так будет правильно. Друзья, на моем опыте будьте уверены, что это не миф. Проблема действительно существует».

Влад Соколовский

Тэги

Влад СоколовскийВлад Соколовский новостиКоронавирус
Loading...